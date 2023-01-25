Коронавирус подтвердили еще у 181 жителя Свердловской области

С начала пандемии в России зарегистрировали 21 910 020 случаев заболевания COVID-19. Фото: Галина Соловьева

За минувшие 24 часа в России зарегистрировали 6 442 новых случая заражения коронавирусом, из которых 181 приходится на Свердловскую область. В больницы доставили 899 россиян с ковидом.

В Москве подтверждено 2 424 новых пациента, в Санкт-Петербурге — 713, а в Московской области — 189.

С начала пандемии в России зарегистрировали 21 910 020 случаев заболевания COVID-19, из которых 21 321 174 завершились выздоровлением. За сутки победить инфекцию смогли 5 542 россиянина. Скончались 44 зараженных.

На Среднем Урале за последние 24 часа выздоровели 174 пациента, 27 человек были госпитализированы. Летальных исходов не зарегистрировано. Днем ранее в Свердловской области было подтверждено 178 случаев заболевания.