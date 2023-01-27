В Федеральный регистр доноров костного мозга вступили уже 300 свердловчан

Донорами костного мозга стали более 300 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Областная станция переливания крови в рамках соглашения с Кировским НИИ гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства России сформировала обширную базу данных для Федерального регистра доноров костного мозга.

Пересадка гемопоэтических стволовых клеток помогает при онкологии, гематологических заболеваниях, наследственных и иммунодефицитных состояниях, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Для того чтобы вступить в регистр, можно прийти в любое подразделение Областной станции переливания крови, заполнить документы и сдать 4 миллилитра крови на HLA-типирование. Это нужно, чтобы выявлять генетических близнецов среди доноров и пациентов.

Как рассказал главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов, шанс найти человека с подходящим генотипом — 1 на 10 000. Поэтому важно, чтобы как можно больше людей прошли типирование и попали в единую базу.

"Чем больше возможных доноров будет представлено в федеральном регистре, тем больше шансов найти подходящих доноров и спасти жизни смертельно больных пациентов, нуждающихся в пересадке костного мозга", — сказал Александр Орлов.

Наилучшее совпадение для пациента может быть с братом или сестрой, однако только в 15-20 % случаев в семье находится подходящий донор. Остальным приходится надеяться на регистр потенциальных доноров стволовых клеток.

Сейчас в системе содержатся данные более 100 тысяч человек. Вступить в регистр может любой желающий от 18 до 40 лет, ранее не болевший гепатитом В или С, туберкулезом, малярией, СПИДом, злокачественными заболеваниями и не страдающий психическими расстройствами.

Фото: Павел Ворожцов

Донорство анонимно и безвозмездно. Дополнительную информацию можно получить по телефону донорского отдела Областной станции переливания крови (343) 212‑90‑44 или по единому номеру 8 800 550‑29‑77.

Ранее сообщалось о том, что свердловчане сдали более 200 литров крови в Национальный день донора.