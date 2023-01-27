Это реально может кому‑то помочь

Для анализа генотипа достаточно всего 4 миллилитра крови. Фото: Павел Ворожцов.

В России с сентября прошлого года начал действовать Федеральный регистр доноров костного мозга. Соответствующий закон в мае подписал Президент России Владимир ПУТИН. Цель создания регистра – нарастить число потенциальных доноров. Есть среди них и свердловчане. Корреспондент «ОГ» Михаил БАТУРИН сопроводил от регистратуры до зала заготовки крови одного из потенциальных доноров – Кирилла ЛЕОНОВА.

– Вы донор? Проходите по дорожке, возьмите тапочки, – сотрудники Областной станции переливания крови вежливо и уважительно встречают нас на входе в здание. Обработать руки, надеть маску, переодеть обувь, верхнюю одежду – в гардероб.

Больницей здесь не пахнет, больше похоже на санаторий. Над входом горят цвета «Донорского светофора». Указаны все возможные группы крови и резус-принадлежности. Зеленым цветом подсвечены те, в которых острого дефицита нет. Красным – в которых сложилась повышенная потребность. Сегодня красным горят А-II отрицательная и В-III отрицательная. Доноров этих групп ждут особо. Так же, как и тех, кто готов стать донором костного мозга.

– Я сдавал кровь неоднократно. А теперь… Мой товарищ болен: рак крови. Я понимаю, как это необходимо, что это реально может помочь кому-то вылечиться, – делится с нами Кирилл.

– Вступить в регистр доноров костного мозга может любой человек в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет. Ограничения: это должен быть человек, не болевший гепатитом В или С, туберкулезом, малярией, СПИДом, злокачественными заболеваниями и не страдающий психическими расстройствами. Донорство стволовых клеток костного мозга анонимно, добровольно и безвозмездно, – рассказывает заведующая отделом комплектования донорских кадров Татьяна ­Захарова.

Оформив все необходимые документы, получив пробирку для образца донорской крови, поднимаемся с Кириллом Леоновым на третий этаж станции, где расположен зал заготовки донорской крови. Кровь берут из вены, всего четыре миллилитра. Образец изучат и внесут в федеральный регистр. Исследование необходимо для выявления генетических близнецов среди доноров и пациентов.

– Шанс найти человека с подходящим генотипом – примерно один на десять тысяч. Чем больше людей пройдут типирование и попадут в единую базу, тем больше возможных доноров будет представлено в федеральном регистре. Соответственно, тем больше шансов найти подходящих доноров и спасти жизни смертельно больных пациентов, нуждающихся в пересадке костного мозга, – поясняет главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.

Уже включенные в регистр могут быть донорами вплоть до 65 лет. Причем, теоретически, поделиться клетками костного мозга можно неоднократно – клетки полностью восстанавливаются в срок до одного месяца.

– Думал серьезно о том, чтобы стать донором костного мозга: советовался с родными, изучал информацию. Что останавливало? Скорее всего, незнание: как все происходит, насколько все безболезненно, насколько реально это помогает людям. Не знаю, как быстро может понадобиться именно моя помощь. Мо­ему другу донора искали почти девять месяцев, – рассказывает Кирилл Леонов.

Вся процедура заняла меньше часа. Теперь остается ждать, подойдет ли кому-либо его генотип. Когда придет уведомление, Кириллу необходимо будет пройти подтверждающее типирование. И только затем возможна сама процедура донации – в специализированной клинике, под наркозом, под наблюдением врачей. Есть у потенциального донора и возможность отказаться, но не позднее чем за 10 дней до даты трансплантации, поскольку в этот период пациент, ожидающий пересадки, получает интенсивную химиотерапию, уничтожающую его кроветворную и иммунную системы.

– Для меня, если решился – назад пути нет! Человек будет на меня рассчитывать. Может быть, это реальный шанс. Не жду какого-то особого признания и благодарности. Все происходит анонимно, но через несколько лет я смогу узнать данные этого человека. Было бы приятно с ним познакомиться, – резюмирует Кирилл Леонов.

Сегодня в федеральной системе – данные более 100 тысяч российских потенциальных доноров. Доля свердловчан в ней пока незначительная – 300 человек. Теперь одним человеком в регистре стало больше, а значит, еще у кого-то появился шанс победить болезнь.

В мае 2022 года Владимир Путин подписал закон регулирующий правоотношения по созданию и развитию Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Развитие регистра должно существенно увеличить число потенциальных доноров костного мозга, что, в свою очередь, позволит расширить вероятность нахождения донора для конкретного пациента.

Справка Получить дополнительную информацию можно по телефону донорского отдела Областной станции переливания крови +7 (343) 212 90 44 или по единому номеру 8 (800) 550 29 77 (звонок по РФ бесплатный).

Трансплантация костного мозга помогает при онкологических, гематологических заболеваниях, наследственных и иммунодефицитных состояниях. Таких пациентов в России ежегодно – более 20000, и примерно для пятой части из них пересадка – вопрос жизни. Наиболее вероятные доноры костного мозга – ближайшие родственники (прежде всего – родные сестры и братья). Но только для 15–20 % пациентов находится сходный по ДНК донор в семье. Подавляющему большинству остается надеяться на регистр потенциальных доноров стволовых клеток.

Фото: Павел Ворожцов