Коронавирус подтвердили еще у 273 свердловчан

На Среднем Урале за день выздоровели 84 пациента. Фото: Павел Ворожцов

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 5 979 случаев заболевания ковидом, из которых 273 приходятся на Свердловскую область. При этом выздоровел еще 3 861 россиянин.

В Москве подтвердили 1 519 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 736, а в Московской области — 144.

За день по всей стране было госпитализировано 380 человек с ковидом, 38 зараженных скончались. С начала пандемии в России зарегистрировали 21 944 400 случаев заболевания, из которых 21 343 177 завершились выздоровлением.

На Среднем Урале за день выздоровели 84 пациента. Случаев госпитализации и летальных исходов не зафиксировано. Сутками ранее в Свердловской области подтвердили 249 случаев ковида.