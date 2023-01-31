Больше 160 млн рублей получили свердловские больницы на оказание паллиативной помощи

Паллиативные отделения госбольниц в 2022 году получили больше 470 единиц медицинского оборудования. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В 2022 году из бюджетов всех уровней паллиативные отделения госбольниц в Свердловской области получили 160,6 миллиона рублей на лечение взрослых жителей региона. Господдержка оказывается благодаря программе по развитию системы паллиативной медпомощи, которую утвердил губернатор Евгений Куйвашев. В 2023 году реализация программы продолжится.

Профильные отделения в 2022 году получили больше 470 единиц медицинского оборудования, были приобретены лекарства на сумму 3,5 млн рублей. Лечение прошли 5 417 взрослых свердловчан. Помощь пациентам с тяжелыми заболеваниями на Среднем Урале оказывают в 16 стационарных отделениях и 2 паллиативных отделениях сестринского ухода государственных больниц Екатеринбурга, Арамиля, Нижнего Тагила, Карпинска, Качканара, Алапаевска, Тавды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кушвы, Полевского, Верхней Пышмы, Асбеста, Ачита, Верх-Нейвинского и Байкалово, сообщает департамент информполитики региона.

"В 2019 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи в Свердловской области на период до 2024 года. Благодаря ей мы уже три года системно развиваем это важное направление. Расширяется сеть паллиативных отделений, закупается оборудование, автотранспорт для выездных служб", — ранее отмечал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

В новых специализированных отделениях, которые открыли в регионе, помогают уральцам с тяжелыми формами деменции, онкопатологиями, необратимыми последствиями инсультов и другими заболеваниями. В паллиативном отделении Верхнепышминской ЦГБ число пациентов, получивших лечение и уход, увеличилось в 5 раз и составило 324 человека.

"Первых пациентов мы приняли в январе 2022 года. За год наши сотрудники оказали помощь жителям Нижнего Тагила, Березовского, Екатеринбурга, Нижних Серег, Качканара, Верхней Пышмы и Среднеуральска в возрасте от 38 до 97 лет. В отделении 20 бюджетных мест, подавляющее большинство пациентов поступают с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения и тяжелыми формами онкопатологий", — рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

Коллектив отделения насчитывает 26 человек. Ежедневно на смену выходят доктор, две медсестры, три санитара. За питание отвечают два сотрудника буфета, за чистоту — клининговая служба. Госпитализация пациентов в отделении может длится до месяца. После лечения люди возвращаются к привычной жизни, получая амбулаторный уход.

"В сентябре я почувствовала себя очень плохо: ноги отказали, не могла самостоятельно принимать пищу. Думала, что не справлюсь с этой напастью, но мне довелось попасть в паллиативное отделение Верхнепышминской ЦГБ. Через три недели я вернулась домой, своими ногами, в хорошем состоянии здоровья. Спасибо коллективу отделения за их нелегкий, самоотверженный труд, такое внимательное и доброе отношение сейчас редко встретишь", — написала в своем отзыве одна из пациенток.

Ранее в паллиативную службу Свердловской области поступили новые автомобили.