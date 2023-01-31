В Свердловской области COVID-19 за сутки выявили у 293 жителей

В регионе госпитализировано 108 больных коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале постепенно растет заболеваемость COVID-19. За последние сутки диагноз подтвержден у 293 жителей области.

В регионе госпитализированы 108 пациентов, выздоровели 197 человек. Два человека скончались.

Как сообщает федеральный оперативный штаб, в России за сутки коронавирус подтвержден у 5 792 человек. Госпитализировано 1 337 человек. Скончались 45 пациентов. С больничных коек выписаны 6 102 россиянина.

Ранее коронавирус был подтвержден у 273 жителей Свердловской области.