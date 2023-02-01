ЦГБ № 7 Екатеринбурга получила автомобиль для оказания паллиативной помощи на дому

В распоряжение врачей поступила "Лада Гранта". Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Медицинский транспорт приобрели в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая является частью национального проекта "Здравоохранение". Деньги на покупку автомобиля — около миллиона рублей — были выделены из областного бюджета в качестве субсидии.

В состав выездной бригады паллиативной помощи входят врач, медицинская сестра и водитель. Они помогают пациентам на дому.

"За смену бригада проводит 5–6 выездов к пациентам, которые не могут передвигаться самостоятельно. По месту жительства бригада проводит осмотр пациента, делает перевязки, смену катетеров, обработку стом, устанавливает зонды для питания. При необходимости проводит коррекцию обезболивающей терапии, консультирует родственников по вопросам ухода", — рассказала заместитель главного врача ЦГБ № 7 Екатеринбурга по амбулаторно-поликлинической помощи Елена Гордюнина.

В 2022 году новые автомобили "Лада Гранта" поступили в несколько свердловских больниц, которые оказывают паллиативную помощь пациентам. В их числе Областная детская клиническая больница, ЦГБ № 2 Екатеринбурга, Свердловский областной онкологический диспансер, детские больницы Нижнего Тагила и Первоуральска, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Напомним, в2022 году из бюджетов всех уровней паллиативные отделения госбольниц на Среднем Урале получили 160,6 миллиона рублей на лечение жителей региона.