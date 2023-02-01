В свердловском минздраве рассказали, в каких случаях родители могут находиться в стационаре вместе с детьми

Родителям дали возможность быть в больнице вместе с ребенком. Фото: Галина Соловьева

В июле 2022 года были внесены поправки в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Ранее бесплатное пребывание в больнице с родителями предусматривалось только для детей до 4 лет.

Утвержденные Президентом Владимиром Путиным изменения с 1 января 2023 года гарантируют родителям (законным представителям) детей-инвалидов любого возраста и детей до 4 лет право находиться в больнице вместе с ними бесплатно. Если ребенок старше 4 лет и не является инвалидом, то это право предоставляется по медицинским показаниям.

"Законодатели расширили возможности пребывания родителей несовершеннолетних в медучреждениях. Данное решение позволит снять с них дополнительную эмоциональную и финансовую нагрузку, связанную с поиском жилья на период лечения ребенка, который иногда бывает достаточно длительным", — рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

В настоящее время родителям (иным законным представителям) можно находиться бесплатно в больнице: — с ребенком-инвалидом, который в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданной по результатам проведения медико-социальной экспертизы, имеет ограничения основных категорий жизнедеятельности человека второй и (или) третьей степеней выраженности (ограничения способности к самообслуживанию, и (или) самостоятельному передвижению, и (или) ориентации, и (или) общению, и (или) обучению, и (или) контролю своего поведения); — независимо от возраста ребенка-инвалида; — с ребенком до достижения им возраста 4 лет; — с ребенком старше 4 лет — при наличии медицинских показаний. Согласно письму Минздрава России, родители детей старше 4 лет размещаются в стационарах бесплатно в случаях: — если у детей имеются тяжелые двигательные нарушения, при которых они не способны передвигаться без посторонней помощи, отсутствует полностью возможность ходить, им требуется для передвижения использование дополнительных приспособлений (ходунки, костыли), передвижение осуществляется на кресле-коляске; — имеются выраженные сенсорные нарушения (некорригируемая глухота, слепота, слабовидящие); — имеются выраженные психические расстройства, при которых затруднена или отсутствует возможность должным образом соблюдать личную безопасность; — нарушены или отсутствуют навыки самообслуживания, нарушено или отсутствует понимание обращенной речи, постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке, в том числе с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц; — имеются частые (не реже 3-4 раз в месяц) приступы частичной или полной потери сознания (сумеречные расстройства сознания, генерализованные тонико-клонические судороги, тонические или клонические судороги), не компенсируемые лекарственными средствами; — наличие высокого риска возникновения жизнеугрожающих состояний (гипогликемии, гипергликемии) у детей с сахарным диабетом, требующего сопровождения для постоянного контроля показаний уровня гликемии.

Во всех других случаях решение о госпитализации ребенка вместе с родителями принимает лечащий врач, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее сообщалось о том, что свердловский минздрав удостоили общероссийской премии за передовую технологию.