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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 февраля 2023, 11:40

В свердловской областной больнице приобрели новое оборудование по нацпроекту

  Марина Сапожникова
Операция

Оборудование поможет избежать осложнений у пациентов после операции. Фото: пресс-служба Свердловской областной клинической больницы № 1

Медицинское оборудование, приобретенное по нацпроекту "Здравоохранение" для отделения абдоминальной онкологии и колопроктологии Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1), поможет дальнейшему развитию хирургических технологий. 

На покупку видеолапароскопической стойки с 4K-разрешением из федерального бюджета было выделено около 25 миллионов рублей. В прошлом году врачи медучреждения первыми на Урале начали применять технологию ICG, которая заключается в проведении флуоресцентной видеоангиографии со специальным красителем. Он позволяет оценить кровоснабжение тканей и органов прямо во время операции и избежать послеоперационных осложнений, сообщает пресс-служба Свердловской областной клинической больницы № 1. 

Это стало возможным благодаря новому оборудованию, приобретенному для хирургов СОКБ № 1. Теперь подобную технологию смогут применять и колопроктологи.

"Новая стойка также оснащена видеолапараскопом со встроенным источником света ближнего инфракрасного спектра. Это спектр флуоресценции индоцианина зеленого. Введя этот препарат пациенту внутривенно мы в реальном времени можем оценить кровоснабжение того или иного органа. Кроме того, к этой стойке можно подключить аппарат УЗИ, чтобы прямо во время вмешательства вывести на мониторе в режиме "картинка в картинке" ультразвуковое изображение, что очень удобно в ходе проведения лапароскопической операции", — отметил заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии СОКБ № 1 Алексей Богданов.

Пока колопроктологи СОКБ № 1 используют технологию ICG для визуализации лимфатических узлов во время лапароскопических операций по удалению опухолей толстой или прямой кишки. Это позволяет увидеть опухолевые клетки на лимфоузлах. Новую технологию собираются применять и во время операций на кишечнике. С помощью нее можно увидеть, где ткань еще живая, а где та, которую следует удалить. 

Ранее сообщалось о том, что уральские врачи начали выявлять бактериальные инфекции методом ПЦР с использованием российских реагентов.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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