Еще 329 пациентов с коронавирусом зарегистрировали на Среднем Урале

В Свердловской области за сутки выздоровели 354 человека. Фото: Галина Соловьева

В России за прошедшие 24 часа коронавирус выявили у 9 287 человек, из которых 329 — жители Свердловской области. Госпитализированы были 1 058 россиян.

В Москве количество новых зараженных составляет 2 925, в Санкт-Петербурге — 822, а в Московской области — 369.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 21 967 983 случая COVID-19, из которых 21 362 029 закончились выздоровлением. За последний день 6 021 человек победили коронавирус, скончались 40 пациентов.

В Свердловской области за сутки выздоровели 354 человека, 36 заболевших были доставлены в больницы. Также зарегистрирован 1 летальный исход. Напомним, за предыдущий день на Среднем Урале выявили 322 случая ковида.