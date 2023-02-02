Свердловская область стала одним из лидеров по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни

Все больше уральцев ведут здоровый образ жизни. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Большую роль в достижении положительной динамики сыграла утвержденная губернатором Евгением Куйвашевым программа "Укрепление общественного здоровья" и участие в ней муниципалитетов. За минувший год в рамках реализации муниципальных программ число профилактических мероприятий в регионе увеличилось почти в 1,5 раза.

По итогам 2022 года регион опередил Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также превысил средние показатели по всему Уралу.

В России в число индикаторов общественного здоровья введен унифицированный показатель, продиктованный задачами нацпроекта "Демография", — это доля граждан, ведущих здоровый образ жизни. Учитываются 5 критериев: отказ от курения, потребление не менее 400 грамм овощей и фруктов ежедневно, адекватная физическая активность, умеренное употребление соли, а также алкоголя не более 168 грамм чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 грамм для женщин.

На сегодняшний день по этим показателям здоровый образ жизни в России ведут 7,2% населения. В Свердловской области цифра по итогам 2022 года достигла 7%. Благодаря совместным усилиям регионального правительства и муниципальной власти регион сделал рывок вперед, сместил с ведущих мест в годовом рейтинге соседние территории. Такие данные отражены в Единой межведомственной информационно-статистической системе, сообщает департамент информационной политики региона.

"На начало 2023 года все 94 муниципальных образования региона работают в консультативном режиме с нашим центром по вопросам профилактики и пропаганды ЗОЖ. В 83 территориях уже разработаны программы по укреплению здоровья населения", — отметил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в общем старте на главной площадке "Лыжни России" в Свердловской области примут участие не менее 300 уральцев.