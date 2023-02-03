На Среднем Урале создана сеть Центров лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью

В Первоуральске в феврале будет открыт 24-й по счету профильный центр. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловская область стала первым регионом России, где организована сеть Центров по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). За последние 3 года было открыто 23 таких центра в муниципальных больницах.

В Первоуральске в феврале откроют 24‑й по счету профильный центр, который будет обслуживать 135 тыс. жителей Первоуральска, Шали и Старой Утки. Он будет работать на базе кардиологического стационара и профильных амбулаторных кабинетов. Один из них расположен в отдаленном от центра микрорайоне Динас, а второй — в терапевтическом корпусе № 1 на улице Металлургов.

"Создание сети центров ХСН подразумевает организацию "бесшовного" механизма оказания помощи. Прописана маршрутизация пациентов при острой декомпенсации, создан регистр таких пациентов, они закреплены за ХСН‑кабинетами и врачом. Это позволит снизить уровень смертности и инвалидизации от сердечно-сосудистых заболеваний", — заявил главный кардиолог регионального минздрава Александр Быков.

Пациентов при наличии показаний направляют в Центры ХСН врачи-терапевты. Также к специалистам таких учреждений попадают уральцы, у которых в ходе диспансеризации были выявлены сердечно-сосудистые заболевания или риски их появления. Найти ближайший к месту проживания Центр ХСН можно с помощью интерактивной карты.

Кроме того, такие центры дают возможность закупать высокоэффективные лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что позволяет спасти множество жизней.

Как напомнили в департаменте информполитики Свердловской области, в 2023 году медучреждениям региона было выделено более 210 млн рублей для реализации утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".