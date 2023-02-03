В Слободо-Туринском районе открыли четвертый ФАП после капремонта

Капремонт коснулся не только фасада здания, но и внутренних помещений. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В селе Тимофеево Слободо-Туринского района 3 февраля состоялось торжественное открытие еще одного преобразившегося фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Учреждение будет обслуживать 326 человек.

ФАП был отремонтирован в соответствии с поручением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Развитие первичного звена здравоохранения Среднего Урала осуществляется в рамках региональной программы нацпроекта "Здравоохранение".

Капремонт коснулся не только фасада здания, но и внутренних помещений. Теперь в ФАП предусмотрены наглядная навигация, комфортная зона ожидания приема фельдшера, система видеонаблюдения, IP-телефония, а также крытая колясочная.

"Сегодня на примере Тимофеевского ФАП мы увидели еще один результат слаженной работы по модернизации первичной медико-санитарной помощи в Свердловской области. Нужно отметить, что работы выполнены качественно и в установленный контрактом срок. Обновленное подразделение уже принимает первых посетителей", — сказал замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Также у жителей села появился доступ ко всему информационному функционалу фельдшерско-акушерского пункта. Например, в учреждении можно получить лист нетрудоспособности, рецепт на лекарства в электронном виде, оформить электронную медкарту и провести телемедицинскую консультацию.

ФАП в Тимофеево стал четвертым подобным пунктом, открытым в Слободо-Туринском районе после капремонта. В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в 2023 году будут отремонтированы еще два ФАПа.