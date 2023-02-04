На Среднем Урале выявили 356 новых случаев коронавируса

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В Свердловской области зарегистрировали за сутки 356 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 222 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

На Среднем Урале зафиксирован один летальный исход, госпитализированы 56 пациентов.

В регионах РФ за сутки коронавирус подтвержден у 9 681 человека. Скончались 40 пациентов. На лечение в стационары направлены 1 085 россиян. Выздоровели 6 334 человека.