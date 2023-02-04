Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
4 февраля 2023, 13:10

На Среднем Урале выявили 356 новых случаев коронавируса

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области зарегистрировали за сутки 356 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 222 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

На Среднем Урале зафиксирован один летальный исход, госпитализированы 56 пациентов.

В регионах РФ за сутки коронавирус подтвержден у 9 681 человека. Скончались 40 пациентов. На лечение в стационары направлены 1 085 россиян. Выздоровели 6 334 человека.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.02.2023, 13:10 / Общество
На Среднем Урале выявили 356 новых случаев коронавируса
04.02.2023, 12:51 / Общество
Полиция Екатеринбурга провела ночной рейд "Улица"
04.02.2023, 12:15 / Общество
Пассажирка из Екатеринбурга родила малыша в поезде
04.02.2023, 11:50 / Спорт
Кубок КХЛ вернулся в Екатеринбург
04.02.2023, 11:38 / Общество
В аудиогид Welcome to Ural включили три новые экскурсии