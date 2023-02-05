Штамм коронавируса "кракен" не будет доминировать в России

Первый случай "кракена" в РФ был зафиксирован 11 января 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Подвид COVID-19 "кракен" (XBB.1.5) не станет доминирующим в России. Таким мнением поделился заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Вариант XBB.1.5 ("кракен") так и остается единичными случаями, и у меня есть стойкое ощущение, что доминирующим он уже не станет, хотя еще недавно все об этом только и говорили. В США с "кракена" началось распространение форм XBB, и он успел очень быстро распространиться. В Российской Федерации у него таких возможностей нет", — цитирует ТАСС Камиля Хафизова.

По данным эксперта, в среднем по стране половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией вызваны версиями штамма "омикрон" (BA.2).

Напомним, первый случай заражения "кракеном" был зафиксирован в России 11 января. Роспотребнадзор отмечал, что данный подвариант обладает характеристиками, позволяющими ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о разработке вакцины против новых штаммов COVID-19, в том числе от "кракена".