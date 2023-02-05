Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
5 февраля 2023, 11:18

Штамм коронавируса "кракен" не будет доминировать в России

Лаборатория

Первый случай "кракена" в РФ был зафиксирован 11 января 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Подвид COVID-19 "кракен" (XBB.1.5) не станет доминирующим в России. Таким мнением поделился заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Вариант XBB.1.5 ("кракен") так и остается единичными случаями, и у меня есть стойкое ощущение, что доминирующим он уже не станет, хотя еще недавно все об этом только и говорили. В США с "кракена" началось распространение форм XBB, и он успел очень быстро распространиться. В Российской Федерации у него таких возможностей нет", — цитирует ТАСС Камиля Хафизова.

По данным эксперта, в среднем по стране половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией вызваны версиями штамма "омикрон" (BA.2).

Напомним, первый случай заражения "кракеном" был зафиксирован в России 11 января. Роспотребнадзор отмечал, что данный подвариант обладает характеристиками, позволяющими ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о разработке вакцины против новых штаммов COVID-19, в том числе от "кракена".

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.02.2023, 12:10 / Общество
Анализатор для лечения тяжелых инфекций появился в свердловской областной детской больнице
05.02.2023, 11:18 / Общество
Штамм коронавируса "кракен" не будет доминировать в России
05.02.2023, 10:38 / Общество
Легенде журфака УрФУ Борису Лозовскому исполнилось 75 лет
05.02.2023, 10:10 / Спорт
"Уралочка" проиграла Казани дома крупнее, чем в гостях
05.02.2023, 09:59 / Спорт
Федор Емельяненко завершил карьеру поражением