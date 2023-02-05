Анализатор для лечения тяжелых инфекций появился в свердловской областной детской больнице

Новое оборудование позволит врачам выбирать наиболее эффективную антибактериальную терапию. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Лаборатория Областной детской клинической больницы (ОДКБ) получила новое оборудование. Современный анализатор стоимостью 3 миллиона рублей приобретен на средства благотворителей Екатерининской ассамблеи.

Анализатор позволяет медикам автоматизировать интерпретацию результатов чувствительности возбудителей тяжелых инфекций к антибиотикам. Благодаря чему врачи могут подобрать пациенту наиболее эффективный препарат для борьбы с болезнетворными бактериями. В год с помощью аппарата можно проводить около 7 тысяч исследований, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Успех лечения во многом зависит от способности лечащего врача максимально использовать возможности современной лабораторной диагностики. К сожалению, во многих случаях, в частности при развитии анаэробной инфекции в ранах у хирургических пациентов, времени на длительные исследования просто нет, поскольку необходим срочный выбор адекватной антибактериальной терапии", — подчеркнула главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской микробиологии Уральского федерального округа, начальник лабораторного отдела ОДКБ Наталья Кочнева.

Новый анализатор ускорит процесс диагностики, при этом достоверность данных не будет искажена. Оборудование подключено к лабораторной информационной системе (ЛИС). Результаты исследований в автоматическом режиме поступают лечащим врачам.

"Ранее такой учет антибиотикочувствительности измеряли вручную. Сейчас все эти функции может выполнять современный аппарат. Анализ результатов происходит по экспертной системе с компонентами искусственного интеллекта", — отметила главный внештатный специалист по медицинской микробиологии, заведующая лабораторией клинической микробиологии ОДКБ Анна Асновская.

Оснащение свердловских больниц современным оборудованием является приоритетным направлением нацпроекта "Здравоохранение". Новая техника дает врачам широкие возможности, с помощью которых они могут выбрать наиболее эффективную тактику лечения.

Напомним, в декабре 2022 года в ОДКБ доставили масс-спектрометр Autof MS 1000, способный с точностью до 98% идентифицировать возбудителей опасных инфекций у пациентов. Оборудование стоимостью 39 миллионов рублей было приобретено на средства благотворителей Екатерининской ассамблеи, собранные в 2021 году. Отметим, благотворительный проект Екатерининская ассамблея реализуется в Свердловской области с 2011 года. Мероприятие поддерживает глава региона Евгений Куйвашев.