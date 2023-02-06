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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 февраля 2023, 13:56

Лауреатами премии "Будем жить!" стали свердловские онкологи и их пациенты

Победители

В этом году к участию в конкурсе "Будем жить!" впервые пригласили пациентов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Москве состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской премии "Будем жить!". В Кремлевском дворце чествовали российских врачей-онкологов и их пациентов, среди которых были свердловчане.

В номинации "Лучшее отделение" одержал победу коллектив радиологического отделения филиала № 1 Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) в Нижнем Тагиле. Сотрудники этого учреждения первыми на Среднем Урале начали лечить пациентов радиоактивным йодом.

Главная медсестра СООД Анна Салоутина была признана лучшей в своем ремесле. После учебы в Серовском медучилище она посвятила свою жизнь борьбе с онкозаболеваниями — трудится в этой сфере уже 30 лет.

Коллектив паллиативного отделения ЦГБ № 2 Екатеринбурга стал победителем в номинации "Лучшее в паллиативной службе". Отделение, которое было открыто в 2016 году, располагается в отдельном трехэтажном здании и насчитывает 55 коек. Его специалисты занимаются проведением поддерживающей терапии паллиативных пациентов, консультированием и поддержкой их родственников, решением социально-психологических задач. За годы работы здесь оказали помощь более 4 тысячам пациентов, еще 3 тысячам подопечным помогли врачи выездной паллиативной службы.

В этом году к участию в конкурсе "Будем жить!" впервые пригласили пациентов, которые своим примером показывают, что рак можно победить. Одна из таких пациенток — Ирина Поша, которая во время лечения открыла в себе новые таланты: она начала писать картины и заниматься декоративно-прикладным искусством. Выставки ее работ проходят в нескольких городах Среднего Урала.

Как напомнили в департаменте информполитики Свердловской области, системное совершенствование онкопомощи в регионе стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Одно из приоритетных направлений — борьба со злокачественными новообразованиями.

"Развитие технологий и методов лечения, которые позволяют сохранять здоровье и жизнь уральцам с онкопатологиями, обеспечивается благодаря господдержке. Мы оснащаем профильные медучреждения самым современным и высокоточным оборудованием для диагностики и лечения опухолей. Так, в 2022 году СООД получил три новых линейных ускорителя, аппарат МРТ и другое оборудование. Это позволило врачам заметно продвинуться во внедрении лапароскопических операций, которые раньше были доступны только в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Работа будет продолжена", — подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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