В Свердловской области каждый третий житель прошел обследование на ВИЧ

В регионе наблюдается тенденция к снижению числа заражений. Фото: Павел Ворожцов

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в 2022 году медики обследовали на ВИЧ-инфекцию 32,8% жителей региона. По сравнению с 2021 годом зафиксировано снижение первичной заболеваемости на 2,8%.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию — одно из самых доступных в регионе диагностических исследований. Пройти его можно в каждом городе, в поликлиниках по месту жительства, в областном центре СПИДа или его филиалах. Тестирование доступно в двух форматах: классическом (забор крови из вены) и в виде экспресс-теста (результат через 10–15 минут).

Уже не первый год в Свердловской области регистрируется широкий охват тестированием на ВИЧ, при этом наблюдается тенденция к снижению числа заражений с 2015 года. Так, за 2022 год показатель заболеваемости составил 92,6 на 100 тысяч населения, что на 2,8% ниже уровня 2021 года.

В регионе реализуется практика оперативного начала антиретровирусного лечения сразу после выявления заболевания. Такой подход сдерживает темпы распространения заболевания, сообщает департамент информационной политики региона.

"Отрадно, что обследование на ВИЧ является нормой для многих жителей нашей области. Ежегодное тестирование — важная составляющая личной активности человека для сохранения здоровья", — подчеркнула главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Стоит отметить, что любое обследование на ВИЧ всегда добровольно и бесплатно, а сам факт обследования и результаты строго конфиденциальны и никогда не передаются третьим лицам.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что медики рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики из-за роста заболеваемости ОРВИ.