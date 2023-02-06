В природном парке "Бажовские места" ввели карантин по бешенству

Радиус эпизоотического очага составляет 3 километра. Фото: группа ГБУСО Сысертская ветстанция в соцсети "ВКонтакте"

В Сысертском районе на территории природного парка "Бажовские места" введен карантин по бешенству. Ограничения будут действовать до 23 марта 2023 года.

Как сообщает ГБУСО Сысертская ветстанция в группе в соцсети "ВКонтакте", бешенство было обнаружено у волка в границах особо охраняемой природной территории. Сейчас в парке проводятся мероприятия по ликвидации и предотвращению распространения болезни. Радиус эпизоотического очага составляет 3 километра.

В связи с введением карантина запрещается:

посещать территорию посторонним лицам, ввозить и вывозить восприимчивых к бешенству животных, а также снимать с них шкуры;

проводить в радиусе эпизоотического очага ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

"О случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание, владельцу необходимо обратиться в государственную ветеринарную службу. Не пытайтесь лечить животных самостоятельно. И если случился падеж, ни в коем случае не выкидывайте трупы животных на свалки бытовых отходов или в лесной массив. Тем самым вы совершаете уголовно-наказуемое преступление", — сообщает ГБУСО Сысертская ветстанция.

Получить дополнительную информацию о бешенстве животных можно по телефонам (34374) 6-15-96 и 8 908 928-58-20.

Кроме того, специалисты госветслужбы проводят бесплатную вакцинацию кошек и собак против бешенства по адресам:

Сысерть, ул. Карла Маркса, 12, тел. (34374) 6-02-45; 8 922 178-28-99;

Арамиль, ул. Пролетарская, 80-2, тел. 8 922 185-87-55.

Отметим, что в январе 2023 года случаи бешенства фиксировались в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга, а также в Полевском.