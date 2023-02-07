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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 февраля 2023, 14:22

В Железнодорожном районе Екатеринбурга три ребенка заболели корью

Роспотребнадзор

По месту жительства и учебы заболевших организовано проведение вакцинации против кори. Фото: Павел Ворожцов

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о выявлении трех случаев заболевания корью среди детей в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Все зараженные дети проживают в одной семье — первый заболевший недавно прибыл из Таджикистана.

Дети с корью были оперативно изолированы и госпитализированы. Контактные члены семьи, у которых нет иммунитета к инфекции, отстранены от посещения школы. По месту жительства и учебы заболевших организовано проведение вакцинации против кори. Специалисты продолжают эпидрасследование.

Для защиты от кори детям ставятся две прививки — в 1 год и в 6 лет. Взрослые, которые не проходили вакцинацию и не болели корью, также должны поставить две прививки с интервалом в 6 месяцев.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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