В Железнодорожном районе Екатеринбурга три ребенка заболели корью

По месту жительства и учебы заболевших организовано проведение вакцинации против кори. Фото: Павел Ворожцов

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о выявлении трех случаев заболевания корью среди детей в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Все зараженные дети проживают в одной семье — первый заболевший недавно прибыл из Таджикистана.

Дети с корью были оперативно изолированы и госпитализированы. Контактные члены семьи, у которых нет иммунитета к инфекции, отстранены от посещения школы. По месту жительства и учебы заболевших организовано проведение вакцинации против кори. Специалисты продолжают эпидрасследование.

Для защиты от кори детям ставятся две прививки — в 1 год и в 6 лет. Взрослые, которые не проходили вакцинацию и не болели корью, также должны поставить две прививки с интервалом в 6 месяцев.