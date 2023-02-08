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8 февраля 2023, 17:04

Лечение варикоза малотравматичным методом стало для свердловчан бесплатным

Лечение варикоза

Относительно недавно метод ЭВЛК стал доступен в платных больницах. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) № 1 Екатеринбурга внедрили малотравматичную технологию лечения пациентов с варикозной болезнью ног. Новая услуга будет доступна жителям Свердловской области по системе обязательного медицинского страхования бесплатно.

Метод эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК), который освоили специалисты ЦГКБ № 1, является безболезненным, малотравматичным, крайне эффективным и надежным. Помимо этого, использование такой технологии подразумевает короткий срок реабилитации и сведение к минимуму послеоперационных осложнений.

Относительно недавно метод ЭВЛК был доступен только в платных больницах.

"На базе ЦГКБ № 1 мы проводим такие операции жителям Екатеринбурга. Показанием к вмешательству является выявленная при УЗИ-диагностике несостоятельность подкожных вен нижних конечностей. Проблема устранима, не нужно дожидаться утяжеления заболевания и развития осложнений — необходимо своевременно обратиться за консультацией к врачу", — рассказала хирург-флеболог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней УГМУ Наталья Коробова.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что варикозная болезнь — это распространенная патология. С ней сталкивается до 20 % россиян, а риск заболевания с возрастом становится выше.

Областная газета Свердловской области

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