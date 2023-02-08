В Роспотребнадзоре напомнили, кому рекомендуется вакцинация от кори

Прививка от кори рекомендована людям до 36 лет. Фото: Галина Соловьева

За последние недели случаи заражения корью выявлены в нескольких регионах России. Специфической противовирусной терапии для лечения кори не существует. Основным средством борьбы с корью была и остается вакцинация.

В своем telegram-канале Роспотребнадзор разместил информацию о том, кому прививка от кори показана в первую очередь.

Вакцинация обязательна всем детям в возрасте до 1 года. Ревакцинация проводится в 6 лет. Детям старше 6 лет вакцинация рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины. Вакцинация показана взрослым до 36 лет. Людям после 36 лет вакцинация рекомендуется при высокой вероятности контактов с заболевшими. В группу риска входят медработники, работники транспорта, сотрудники детских садов, школ. Людям старше 55 лет вакцинация рекомендуется только при контакте с больными.

Напомним, в Екатеринбурге в Железнодорожном районе выявили три случая заражения корью среди детей. По месту жительства и учебы заболевших организовано проведение вакцинации. Специалисты продолжают эпидрасследование.