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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 февраля 2023, 21:06

В Роспотребнадзоре напомнили, кому рекомендуется вакцинация от кори

  Марина Сапожникова
Вакцинация

Прививка от кори рекомендована людям до 36 лет. Фото: Галина Соловьева

За последние недели случаи заражения корью выявлены в нескольких регионах России. Специфической противовирусной терапии для лечения кори не существует. Основным средством борьбы с корью была и остается вакцинация.

В своем telegram-канале Роспотребнадзор разместил информацию о том, кому прививка от кори показана в первую очередь.

Вакцинация обязательна всем детям в возрасте до 1 года. Ревакцинация проводится в 6 лет.

Детям старше 6 лет вакцинация рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины.

Вакцинация показана взрослым до 36 лет.

Людям после 36 лет вакцинация рекомендуется при высокой вероятности контактов с заболевшими. В группу риска входят медработники, работники транспорта, сотрудники детских садов, школ.

Людям старше 55 лет вакцинация рекомендуется только при контакте с больными.

Напомним, в Екатеринбурге в Железнодорожном районе выявили три случая заражения корью среди детей. По месту жительства и учебы заболевших организовано проведение вакцинации. Специалисты продолжают эпидрасследование.

Областная газета Свердловской области

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