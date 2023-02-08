В Роспотребнадзоре напомнили, кому рекомендуется вакцинация от кори

За последние недели случаи заражения корью выявлены в нескольких регионах России. Специфической противовирусной терапии для лечения кори не существует. Основным средством борьбы с корью была и остается вакцинация.
В своем telegram-канале Роспотребнадзор разместил информацию о том, кому прививка от кори показана в первую очередь.
Вакцинация обязательна всем детям в возрасте до 1 года. Ревакцинация проводится в 6 лет.
Детям старше 6 лет вакцинация рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины.
Вакцинация показана взрослым до 36 лет.
Людям после 36 лет вакцинация рекомендуется при высокой вероятности контактов с заболевшими. В группу риска входят медработники, работники транспорта, сотрудники детских садов, школ.
Людям старше 55 лет вакцинация рекомендуется только при контакте с больными.
Напомним, в Екатеринбурге в Железнодорожном районе выявили три случая заражения корью среди детей. По месту жительства и учебы заболевших организовано проведение вакцинации. Специалисты продолжают эпидрасследование.