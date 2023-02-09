В Серове у бесплодных пар за 8 лет родились более 600 детей

Преодолеть трудности на пути к родительству помогает врач-акушер больницы Серова Махина Асоева. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Среднем Урале в рамках нацпроекта "Демография" ведется системная работа с пациентами, столкнувшимися с проблемами бесплодия. Особую эффективность в этом направлении демонстрирует Серовская городская больница, где за последние 8 лет у бесплодных пар появилось на свет более 600 детей.

Преодолеть трудности на пути к родительству помогает врач-акушер больницы Серова Махина Асоева. О счастливом материнстве она знает не понаслышке — вместе с мужем-травматологом воспитывают четверых детей.

Помощь пациентам, столкнувшимся с бесплодием, начинается с прохождения обследования.

"Причины бесплодия самые разнообразные. Например, стресс, нервное истощение. Нам с акушеркой кабинета Екатериной Косаревой часто приходится работать психологами, после чего мы нередко встречаем на улице бывших пациенток с колясками. Проблема может быть и в системном сбое: к примеру, женщина, дожив до 30 лет, не знала, что у нее дисфункция щитовидной железы, а стоит выявить недостаток гормона и пролечить его, как беременность наступает без дополнительных усилий. Порой приходится проводить оперативное вмешательство или направлять пару на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)", — рассказала Махина Асоева.

Такая процедура проводится в Свердловской области бесплатно. Оформить необходимые документы помогут специалисты межмуниципальных кабинетов бесплодного брака — их в регионе 11. Кроме того, на Среднем Урале отработана система диспансерного наблюдения пациентов с бесплодием.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, объем оказываемой помощи в сфере вспомогательных репродуктивных технологий увеличился с 1 800 процедур в 2015 году до 2 030 в 2022 году. В 2023 году свердловчанам доступны более 2 440 квот на проведение ЭКО.