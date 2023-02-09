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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 февраля 2023, 13:37

Коронавирус подтвердили еще у 383 жителей Свердловской области

Девушка в маске

На Среднем Урале выздоровели еще 485 человек. Фото: Алексей Кунилов

В России за минувшие 24 часа выявлен 12 301 случай заражения коронавирусом, 383 из которых — в Свердловской области. В больницы доставили еще 1 389 пациентов с ковидом.

За день в Москве подтвердили 3 535 зараженных, в Санкт-Петербурге — 1 107, а в Московской области — 486.

С начала пандемии в России зарегистрировали 22 035 133 случая заболевания, из которых 21 410 128 завершились выздоровлением. За прошедшие сутки победить инфекцию смогли 8 685 пациентов, скончался 41 россиянин.

На Среднем Урале выздоровели еще 485 человек, госпитализированы 38 пациентов. Также зарегистрирован 1 летальный исход. Напомним, днем ранее в Свердловской области выявили 380 случаев коронавируса.

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