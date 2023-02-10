На Среднем Урале коронавирус подтвердили у 385 жителей

В РФ наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

За сутки COVID-19 выявили у 385 жителей Свердловской области, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

На Среднем Урале за сутки госпитализированы 30 человек, выздоровели — 390.

Всего в регионах России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 12 392 случая коронавирусной инфекции. Скончались 37 пациентов, в стационары направлены 1 358 человек, выздоровели — 7 503 жителя.