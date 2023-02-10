Свердловчане выбирают здоровье

Диспансеризация с каждым годом «молодеет»: в прошлом году свердловчане трудоспособного возраста составили 65 процентов от общего числа всех, кто прошел обследование. Фото: elements.envato.com

В 2022 году число свердловчан, которые прошли профилактические обследования – диспансеризацию и профосмотры, увеличилось почти вдвое по сравнению с 2021 годом и составило более 820 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Популярность обследований, которые организуют в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», в том, что пройти их становится все проще. Планово проверить здоровье можно в удобное время, и не только в поликлинике, но и в фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе), на работе, а при необходимости – даже дома.

Диспансеризация с доставкой

В редакцию «ОГ» обратились жители деревни Фоминой Ирбитского района и рассказали о том, как могут обследовать свое здоровье в местном ФАПе, не выезжая в город. Проводит диспансеризацию бригада медиков, которая ежемесячно приезжает в деревню.

– Я сама проходила обследование в прошлом году. Это очень удобно. Во-первых, не все готовы в силу возраста или по состоянию здоровья ехать в Ирбит. А во-вторых, это экономия времени. Специалисты приезжают четко к назначенному времени, и плановая проверка здоровья занимает минут 15–20, – рассказала «ОГ» жительница Фоминой Вера Креницына.

– В ФАПе диспансеризацию проходить удобнее: не нужно ехать в поликлинику, ждать очереди, – делится Нина Сивкова. – Можно и осмотр пройти, и анализы сдать, и ЭКГ сделать, и внутриглазное давление измерить. Фельдшер потом сообщит результаты.

Как рассказала заведующая-фельдшер ФАПом в деревне Фоминой Юлия Замятина, на территории, которую она обслуживает, проживает 1200 человек. Это жители самой Фоминой и деревни Шмакова.

– Раньше мы проводили выездную диспансеризацию реже. А поскольку желающих пройти ее было много, уделить максимум внимания каждому не получалось, – рассказывает Юлия Замятина. – Теперь составили ежемесячный график и приглашаем жителей небольшими группами. Сперва обследуем самых старших, а завершим год диспансеризацией молодежи.

В январе обследование прошли жители 1936–1945 годов рождения. Двух нетранспортабельных пациентов бригада посетила на дому – современное оборудование позволяет проводить на выезде те же самые процедуры, что и в медучреждении. Одна жительница уже три года не передвигается даже по дому и прошла обширное обследование здоровья впервые за несколько лет.

Как рассказывает Юлия Замятина, выездная диспансеризация позволяет своевременно обнаруживать у пациентов серьезные заболевания, о которых они даже не подозревают.

– Например, в январе выявили у мужчины сахарный диабет – очень вовремя. Сразу же отправили его к эндокринологу – сейчас он стоит на диспансерном учете, принимает препараты, – вспоминает она. – В прошлые годы выявляли много проблем по мужскому здоровью, заболеваниям сердца, онкологии. Важно, что результаты всех обследований хранятся в электронном виде – можно обратиться к ним в любой момент.

Работают на опережение

Сегодня пройти диспансеризацию можно в поликлиниках по месту жительства, ФАПах или отделениях общей врачебной практики. Также медики в рамках проекта «Добро на предприятие» выезжают на крупные предприятия, чтобы сотрудники могли проверить здоровье без отрыва от производства. В прошлом году такой возможностью воспользовались пять предприятий, на которых обследовались более тысячи человек.

Как отмечают в пресс-службе свердловского Минздрава, интерес к диспансеризации растет. В том числе, среди активных жителей, которые нередко откладывают диспансеризацию, ссылаясь на нехватку времени.

В прошлом году диспансеризация позволила впервые выявить заболевания более чем у 80,7 тысячи человек. Чаще всего они касались системы кровообращения и органов пищеварения. Более чем у 2,2 тысячи человек диагностировали сахарный диабет, почти у двух тысяч человек – злокачественные новообразования. Однако большинство из них было обнаружено на ранней стадии, что позволило своевременно начать лечение.

Медики отмечают, что с негативным отношением к диспансеризации сталкиваются значительно реже, чем раньше. Однако такие случаи пока есть.

– Некоторые пациенты не хотят сдавать те или иные анализы, сомневаясь в их необходимости. До сих пор некоторое предубеждение есть у женщин по отношению к маммографии – они считают, что это болезненная процедура, – пояснил «ОГ» главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. – И все же большинство жителей на личном опыте или на примере родных и друзей уже оценили положительный эффект диспансеризации, благодаря которой многие болезни удается выявить на ранней стадии.