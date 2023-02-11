В Свердловской области зарегистрировали 377 случаев ковида за сутки

На Среднем Урале зарегистрировано 386 случаев выздоровления за день. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки коронавирус выявили у 12 845 россиян, из которых 377 — жители Свердловской области. В больницы был доставлен 1 391 пациент с ковидом.

В Москве за день подтвердили 3 043 случая заболевания, в Санкт-Петербурге — 1 311, а в Московской области — 321.

С начала пандемии в стране было зарегистрировано 22 060 370 случаев заболевания, из них 21 425 889 закончились выздоровлением. За последние сутки излечиться от коронавирусной инфекции смогли 8 258 россиян, скончались 36 пациентов.

На Среднем Урале зарегистрировано 386 случаев выздоровления за день. 33 пациента были госпитализированы, 1 человек умер. Напомним, днем ранее в Свердловской области выявили 385 случаев коронавируса.