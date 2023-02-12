Минздрав разработал критерии оказания медпомощи больным гепатитом С по ОМС

В России наблюдает­ся снижение заболева­емости хроническим гепатитом. Фото: Галина Соловьева

Детей, больных вирусным гепатитом С, будут лечить бесплатно в условиях дневного стационара. Пациенты с риском развития декомпенсации цирроза печени и острой печеночной недостаточности смогут пройти лечение в круглосуточном стационаре.

Проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как сообщил заслуженный врач РФ, член комитета Совфеда по регламенту и ор­ганизации парламентской деятельности Владимир Круглый, проект приказа точно определяет, кого и где будут лечить, ранее в этом плане были возможны разночтения. Сейчас медицинская помощь больным гепатитом станет доступнее, сообщает "Парламентская газета".

Владимир Круглый напомнил, что в декабре была принята программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2023 год. По ней лечить гепатит С будут за счет средств ОМС, а не за счет региональных бюджетов.

"Реализация этой программы во многом стала возможной благодаря появлению эффективных препаратов для лечения хронического гепатита. Теперь при своевременно начатой терапии можно добиться даже не ремиссии, а полного излечения этого заболевания", — сказал сенатор. По данным Минздрава, в России в последние 7 лет наблюдается снижение заболеваемости хроническим гепатитом С, но цифры по-прежнему остаются высокими. С 2011 по 2021 год было выявлено 19 тысяч случаев заболевания острым гепатитом С и более 500 тысяч — хроническим.

В 2022 году правительством был утвержден план мероприятий по борьбе с гепатитом. В частности, должен быть сформирован единый регистр пациентов с гепатитом С в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это позволит оценивать и формировать необходимый объем лекарств и финансовых средств для борьбы с болезнью.