В Свердловской области стартовал пилотный проект по раннему выявлению колоректального рака

Пилотный проект стартовал на базе межмуниципального медицинского центра Асбеста. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Новый алгоритм обследования свердловчан разработал минздрав региона. Процедура позволит в ранние сроки выявлять у пациентов колоректальный рак.

Работа стартовала на базе межмуниципального медицинского центра (ММЦ) Асбеста, где обслуживаются жители городского округа, а также Сухого Лога, Белоярского, Рефтинского и поселка Малышева. Реализация пилотного проекта ведется по утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая помогает достичь целевых показателей нацпроекта "Здравоохранение", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Колоректальный рак по распространенности входит в тройку лидеров среди злокачественных новообразований. В группе высокого риска находятся люди в возрасте от 40 до 75 лет, поэтому важно обеспечить максимальный охват этой категории уральцев высокоинформативной диагностикой. Совершенствуя механизмы диспансеризации, мы увеличиваем выявляемость онкопатологий на ранних стадиях и можем добиваться снижения смертности от злокачественных новообразований", — отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Оперативная диагностика стала максимально доступна для жителей малых населенных пунктов. В частности, образцы проб биоматериалов пациентов, проходящих диспансеризацию, будут исследовать на высокоточном оборудовании в ММЦ Асбеста. При необходимости обследуемого в сжатые сроки направят на колоноскопию. В случае обнаружения опухоли пациента в течение трех дней примут в Свердловском областном онкодиспансере, где врачи определят схему лечения.

"Для нас большая ответственность быть первыми. Мы к этому готовы: есть и специалисты, и оборудование. В лаборатории имеются высокоэффективные тест-системы, позволяющие проводить исследования анализа кала на скрытую кровь иммунохимическим количественным методом, при этом пациенту не требуется специальная подготовка, ограничения в еде, как это было раньше", — пояснил главный врач межмуниципального центра Асбеста Игорь Брагин.

В 2023 году в рамках пилотного проекта ожидается, что первый этап скрининга пройдут 18 806 человек. Исследования коснутся 6 970 жителей в Асбесте, в Сухом Логу — 4 837, в Рефтинском — 1 676, в Белоярском — 4 185, в поселке Малышева — 1 138. Эндоскопическое исследование пройдут более 920 человек.

Помогать в сборе и обработке информации и дистанционном сопровождении пациентов будут студенты и преподаватели Свердловского областного медицинского колледжа.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что Свердловская область поэтапно совершенствует подходы в борьбе с онкологией. В регионе внедряются новые технологии и методики профилактики, а также ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний, ведется оснащение больниц высокотехнологичным оборудованием. В 2023 году на борьбу с онкозаболеваниями на Среднем Урале планируют выделить более 9,5 миллиардов рублей.

Ранее в городской больнице Асбеста появился современный компьютерный томограф за 32 млн рублей.