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14 февраля 2023, 10:56

На Среднем Урале не снижается заболеваемость ОРВИ

Поликлиника

В Екатеринбурге зарегистрировано 17 тысяч случаев ОРВИ за прошедшую неделю. Фото: Павел Ворожцов

На прошедшей неделе в Свердловской области зарегистрировано 40 тысяч случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости не снижается по сравнению с периодом с 30 января по 5 февраля.

Большая часть заболевших — 58% — дети, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным санитарных врачей, в регионе доминирует грипп штамма В. 

Высокая заболеваемость ОРВИ наблюдается в Первоуральске, Сухом Логу, Асбесте, Богдановиче и поселке Уральском. Там показатель выше среднеобластного в 1,5 раза. В Екатеринбурге с 6 по 12 февраля зарегистрировано 17 тысяч случаев ОРВИ. Это ниже среднего многолетнего уровня на 8,7%. 

Медики рекомендуют жителям соблюдать меры профилактики, в общественных местах носить маску, тщательно мыть руки, при появлении признаков простуды необходимо оставаться дома и обратиться к врачу. 

Напомним, с 30 января по 5 февраля в Свердловской области зафиксировали больше 37 тысяч случаев ОРВИ. 

Областная газета Свердловской области

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