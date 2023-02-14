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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 февраля 2023, 13:19

На Среднем Урале коронавирус подтвердили у 404 жителей

Тест на ковид

На Среднем Урале за сутки от коронавируса вылечились 159 человек. Фото: Павел Ворожцов

За сутки COVID-19 выявили у 404 жителей Свердловской области, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

На Среднем Урале за сутки госпитализированы 53 человека, выздоровели — 159.

Всего в регионах России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 9 826 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 35 пациентов, в стационары направлены 1 662 человека, выздоровели 10 420 жителей.

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Областная газета Свердловской области

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