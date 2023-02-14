На Среднем Урале коронавирус подтвердили у 404 жителей

За сутки COVID-19 выявили у 404 жителей Свердловской области, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.
На Среднем Урале за сутки госпитализированы 53 человека, выздоровели — 159.
Всего в регионах России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 9 826 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 35 пациентов, в стационары направлены 1 662 человека, выздоровели 10 420 жителей.
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