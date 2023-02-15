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15 февраля 2023, 13:54

На Среднем Урале выявлен 421 новый случай заболевания COVID-19

  Марина Сапожникова
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За сутки коронавирус выявили у 421 жителя области. Фото: Галина Соловьева

За сутки коронавирус выявили у 421 жителя Свердловской области, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 29 человек, выписаны из лечебных учреждений 433 пациента.

Всего в регионах России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 13 436 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 36 пациентов, в стационары направлены 1 548 человек, выздоровел 12 071 житель.

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Областная газета Свердловской области

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