На Среднем Урале выявлен 421 новый случай заболевания COVID-19

За сутки коронавирус выявили у 421 жителя области. Фото: Галина Соловьева

За сутки коронавирус выявили у 421 жителя Свердловской области, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 29 человек, выписаны из лечебных учреждений 433 пациента.

Всего в регионах России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 13 436 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 36 пациентов, в стационары направлены 1 548 человек, выздоровел 12 071 житель.