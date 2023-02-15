Свердловские онкохирурги провели уникальную операцию 7-месячному ребенку

После операции у ребенка не останется шрамов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) впервые смогли удалить опухоль у младенца через три сантиметровых прокола. Ранее подобные операции проводились на базе Центра только открытым способом.

В данном случае после удаления опухоли, которая находилась в области грудной клетки, практически не осталось шрамов. При проведении операции врачи воспользовались видеоэндоскопическим оборудованием с миниатюрными насадками, которое позволяет делать хирургические манипуляции даже детям первого года жизни.

Высокоточное оборудование стоимостью 13 миллионов рублей приобретено благотворительным фондом Русской медной компании. С помощью подобных технологических новинок медики оказывают помощь маленьким уральцам в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение".

"Мы проводим операции на уровне ведущих профильных федеральных клиник. Применение современного оборудования позволяет хирургу выполнять операцию с высокой точностью, исключая риск осложнений. После таких операций пациенты быстрее восстанавливаются и адаптируются к повседневной жизни", — рассказал детский хирург-онколог ОДКБ Сергей Тупоногов.

За 2022 год благодаря развитию материально-технической базы и новым методам лечения в ОДКБ провели более 20 сложнейших операций по удалению опухолей у детей. Всего за год было выполнено 189 операций.

Первичная онкологическая заболеваемость среди свердловских детей и подростков в 2022 году составила менее 17 новых случаев на 100 тысяч детского населения. Показатель смертности среди детей от злокачественных новообразований в Свердловской области является одним из самых низких в стране и продолжает снижаться, отмечает департамент информационной политики региона.

Ранее сообщалось о том, что свердловские врачи "вырастили" для пациентки фрагмент здоровой печени.