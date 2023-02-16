Отделения ранней реабилитации откроют еще в четырех свердловских больницах

Отделения ранней реабилитации уже работают в 11 свердловских больницах. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области еще в четырех больницах будут созданы отделения ранней медицинской реабилитации пациентов. В них будут работать мультидисциплинарные бригады, которые помогут уральцам восстановиться после травм, операций, инсультов.

Отделения откроют в Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Краснотурьинске и на базе Свердловской областной клинической больницы № 1. Одиннадцать таких центров уже работают в Екатеринбурге, Березовском, Нижнем Тагиле, Асбесте, Ирбите, Серове. Отделения ранней реабилитации начали создавать в регионе в 2022 году. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В профильных центрах медики работают с пациентами, которые перенесли инсульт, сложную операцию или получили травму. Уральцам помогают восстановить важные функции: способность двигаться, говорить, глотать воду и пищу. Важно, чтобы после выписки из больницы пациент не стал инвалидом. Потому реабилитация начинается на этапе, когда человек находится в реанимации. Опыт показывает, что в этом случае эффективность дальнейших занятий возрастает.

Например, врачи отделения ранней реабилитации, которое открылось в июле 2022 года в нижнетагильской горбольнице № 4, прошли обучение в Клиническом институте мозга. С пациентами работают реабилитолог, невролог, психолог, логопед, инструктор по лечебной физкультуре и другие специалисты. За полгода в Нижнем Тагиле раннюю реабилитацию прошли более 200 человек.

"На первоначальном этапе необходимо вызвать реакцию пациента. Поэтому мы связываемся с родственниками, узнаем, кому что нравится. Одна женщина очень любит стихи Пушкина — ей включали оперу "Пиковая дама". Тем, у кого плохое зрение, надеваем очки, чтобы добиться реакции на изменение "картинки". Для пациентки, которая понимает только речь на татарском языке, нашли медсестру, которая его знает, и таким образом наладили общение", — рассказала заведующая отделением ранней реабилитации ГБ № 4 Нижнего Тагила, врач-реабилитолог Ольга Шатунова.

После того как пациент переведен из реанимации, начинается работа по восстановлению двигательной активности. Например, тумбу у кровати ставят со стороны парализованной руки, чтобы человек старался ее развивать. Следующий этап — тренировки на специальном оборудовании. В его покупку вложили больше 2,5 млн рублей. Также для пациентов проводят занятия по лечебной физкультуре, развивают мелкую моторику и другие функции.

Завершая лечение, пациентов переводят на следующий этап реабилитации в специализированные учреждения либо выдают рекомендации с комплексом упражнений для выполнения в домашних условиях.

"Мы очень рады, что больница стала участником проекта, который позволяет достичь положительных результатов в лечении. В эту работу вовлечен весь коллектив больницы, врачи имеют возможность совершенствовать свои знания и умения, внедрять новые технологии на благо пациентов", — отметил главный врач ГБ № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.

Напомним, ранее врачи Нижнего Тагила сохранили возможность ходить упавшему с 4 этажа мужчине.