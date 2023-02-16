В Свердловской области выявлено 432 новых случая заболевания COVID-19

На Среднем Урале выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов

За сутки коронавирус выявили у 432 жителей Свердловской области, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 28 человек, выписаны из лечебных учреждений 645 пациентов.

Всего в регионах России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 14 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 37 пациентов, в стационары направлены 1 516 человек, выздоровели 11 140 жителей.