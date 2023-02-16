Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
16 февраля 2023, 14:38

В Свердловской области выявлено 432 новых случая заболевания COVID-19

  Марина Сапожникова
Палата больного

На Среднем Урале выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов

За сутки коронавирус выявили у 432 жителей Свердловской области, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 28 человек, выписаны из лечебных учреждений 645 пациентов.

Всего в регионах России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 14 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 37 пациентов, в стационары направлены 1 516 человек, выздоровели 11 140 жителей.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.02.2023, 19:23 / Общество
Евгений Куйвашев принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в УрФО
16.02.2023, 18:44 / Общество
Весеннее солнце может вызвать помехи на телеэкранах уральцев
16.02.2023, 17:59 / Общество
Москва утвердила презентованную Евгением Куйвашевым программу модернизации коммунальной инфраструктуры на Среднем Урале
16.02.2023, 16:42 / Экономика
Эльвира Набиуллина предложила блокировать денежные переводы на счета мошенников
16.02.2023, 15:54 / Общество
Телефонные мошенники ограбили уральских пенсионерок на 4,5 миллиона рублей