Быстрее встанут на ноги

В медицинском центре «Бонум» оказывают комплексную реабилитационную помощь детям из всех регионов России: с новым оборудованием она станет ещё эффективнее. Фото: Пресс-служба Минздрава Свердловской области.

К 2024 году в России планируют удвоить охват граждан медицинской реабилитацией – до миллиона человек. Для этого учреждения здравоохранения оснащают современным оборудованием в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В прошлом году Правительство РФ выделило на это почти 9 миллиардов рублей, что позволило доукомплектовать 157 больниц. Более 340 миллионов рублей получила Свердловская область.

Компьютерные «игры» с пользой для здоровья

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в прошлом году новое оборудование получили шесть медучреждений региона. Это медицинский центр «Бонум», городские больницы № 3 и № 6 в Екатеринбурге и горбольница Первоуральска, областные специализированные больницы медицинской реабилитации «Маян» в Талице и «Липовка» под Режом.

В «Липовку», где ежегодно курсы восстановительного лечения по программе обязательного медицинского страхования проходят свыше 1,5 тысячи пациентов, поступило больше 200 единиц новейшей аппаратуры. Это тренажеры для суставов, магнитные стимуляторы, аппараты для комбинированной физиотерапии, устройства с интерактивными игровыми программами (для мотивации к выздоровлению).

Есть аппараты с так называемой биологической обратной связью: они диагностируют состояние пациента, подбирают протокол лечения, и во время упражнений информация при помощи датчиков передается на мониторы, где можно увидеть изменения, происходящие в организме.

– Новое оборудование позволяет оказывать профильную помощь пациентам с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, болезней сердечно-сосудистой системы, последствиями травм, работая даже с самыми сложными случаями, на уровне лучших российских и мировых здравниц, – пояснила «ОГ» главный врач больницы Ирена Базите.

Так, пенсионеру Владимиру Бережному курс реабилитации помог восстановить моторику рук после инсульта. Еще одна пациентка Светлана Гагарина призналась, что приехала на двух костылях, а к концу курса ходила без палочки. А горнолыжный инструктор Марина Калинина, получившая серьезную травму коленного сустава, смогла восстановить здоровье без операции и благодаря этому остаться в профессии.

– Для меня разработали целый комплекс упражнений, в том числе на тренажере Бубновского, предназначенном для восстановления функций опорно-двигательного аппарата. Ежедневные тренировки на баланс, координацию движений постепенно начали давать эффект и усилили мышечную взаимосвязь. Затем добавили анаэробную нагрузку. Постепенно, шаг за шагом, под чутким руководством врачей, подвижность коленного сустава была восстановлена, — рассказала спортсменка.

Врачи проверили на себе

Неврологи отделения медицинской реабилитации екатеринбургской ЦГКБ № 3 рассказали, как на собственном опыте оценили качество трех транскраниальных электромагнитных стимуляторов. Эти устройства позволят более чем 500 пациентам Свердловской области ежегодно восстанавливать утерянные навыки и функции после перенесенных инсультов и травм.

А в отделении кардиологической реабилитации этой же больницы похвастались уникальным ультразвуковым диагностическим комплексом стоимостью около 13 миллионов рублей.

– Каждый год около 700 жителей Екатеринбурга, Ирбита, Ревды и других населенных пунктов региона восстанавливают у нас здоровье после перенесенного инфаркта миокарда, операций на сердце и сосудах. У этой категории пациентов особенно высок риск осложнений, поэтому им жизненно необходима диагностика максимальной степени эффективности, – рассказала заведующая отделением кардиореабилитации ЦГКБ № 3 Ирина Бамбулевич. – Полученная нами система оснащена возможностью работы с высокой частотой кадров. Изображение на мониторе полностью цветное с возможностью четырехмерной реконструкции, а также многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе и времени. Это крайне важно для профилактики и раннего выявления осложнений у пациентов.

Проще и быстрее смогут поправить здоровье и совсем юные пациенты. Так, в центр «Бонум» поступило больше 70 единиц оборудования для медицинской реабилитации детей и подростков. Это будет максимально способствовать их социализации и повышению качества жизни, пояснили в медучреждении.

Кто следующий?

В этом году в рамках федерального проекта новое оборудование появится еще в шести медицинских организациях, сообщили в пресс-службе областного минздрава. Это центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина», областные специализированные центры медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» и «Санаторий Руш», городские больницы в Каменске-Уральском, Асбесте и центральная городская больница № 23 в Екатеринбурге. Отмечается, что на эти цели будет выделено почти 360 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Справка Медицинская реабилитация — это комплекс лечебных и профилактических мероприятий, который направлен на восстановление утраченных способностей пациента после различных заболеваний, травм и оперативных вмешательств. С 2022 года программы медицинской реабилитации включены в систему обязательного медицинского страхования. Федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» рассчитан до 2030 года. В течение ближайших трех лет в России планируется оснастить или переоснастить более 1 350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. Согласно проекту, клиники должны не только получить новое оборудование, но и подготовить для работы с ним мультидисциплинарные бригады. Поэтому врачи уже проходят аккредитацию по специальности «врач физической и реабилитационной медицины», а медсестры — профессиональную переподготовку по специальности «медицинская сестра медицинской реабилитации».