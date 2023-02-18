На Среднем Урале подтвердили 440 новых случаев COVID-19

COVID-19 выявили за сутки у 15 318 россиян. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 440 новых случаев коронавирусной инфекции. Зафиксирован 1 летальный исход, сообщает федеральный оперативный штаб.

Под наблюдение медиков в свердловские больницы направлены 40 пациентов. Выздоровели 224 человека.

За сутки в регионах РФ коронавирус выявили у 15 318 жителей. Госпитализированы 1 504 пациента. Скончались 36 человек. С больничных врачи выписали 11 439 граждан.