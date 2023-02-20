Россиянам могут дать дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Россиянам могут дать ежегодный отгул для медосмотра. Фото: Павел Ворожцов

Изменения в статью Трудового кодекса "Гарантии работникам при прохождении диспансеризации" хотят внести депутаты фракции "Новые люди". Он будет представлен на рассмотрение в Госдуму 20 февраля. Законодатели предлагают дать дополнительный выходной для медицинского обследования всем россиянам, независимо от возраста.

На сегодняшний день один дополнительный выходной в году без потери заработка на прохождение диспансеризации положен только государственным и муниципальным служащим, а также работникам старше 40 лет. Остальным сотрудникам отгул для медосмотра можно взять один раз в три года. Пенсионеры и люди предпенсионного возраста бесплатный выходной для медобследования получают два раза в год.

Как сообщают "Известия", сейчас депутаты планируют предоставить возможность пройти медосмотр без потери заработка всем россиянам, независимо от возраста.

Депутаты напомнили, что профилактика заболеваний является частью стратегии развития здравоохранения до 2025 года, о которой говорил президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию в 2021 году.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в 2022 году диспансеризацию прошли более 820 тысяч жителей Свердловской области.