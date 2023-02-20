Врачи "выездной поликлиники" Свердловской областной клинической больницы № 1 провели прием в Верхней Туре

Врачи СОКБ № 1 приехали в Верхнюю Туру. Фото: Павел Ворожцов

Врачи приезжали в Центральную городскую больницу (ЦГБ) Верхней Туры, где три специалиста СОКБ № 1 осмотрели и проконсультировали 44 человека. Всего на протяжении 2023 года запланировано 8 таких выездов в муниципалитеты Свердловской области.

Сейчас готовятся выезды в Волчанскую, Тугулымскую, Сухоложскую, Красноуральскую, Североуральскую, Качканарскую и Пышминскую больницы. Как рассказала заместитель главного врача СОКБ № 1 по организационно-методической и клинико-экспертной работе Наталья Харламова, повышая доступность и качество медицинской помощи для жителей отдаленных районов, врачи действуют в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение".

В Верхнюю Туру выезжали 3 врача: гастроэнтеролог за день принял 13 пациентов, кардиолог — 15, невролог — 16. В штате Верхнетуринской ЦГБ гастроэнтеролога и кардиолога нет, а невролог ведет прием раз в неделю. Благодаря работе "выездной поликлиники" люди смогли прийти на прием к высококвалифицированным специалистам, не выезжая за пределы своего города.

По словам главного врача Демидовской больницы Нижнего Тагила и руководителя межмуниципального медицинского центра, к которому относится ЦГБ Верхней Туры, Сергея Овсянникова, консультативные приемы специалистов областной больницы в рамках работы "выездной поликлиники" пользуются у жителей большим спросом и являются важной составляющей доступности медицинской помощи.

Также с мая по сентябрь запланированы выезды лечебно-профилактического комплекса "Диамобиль" в Новую Лялю, Туринск, Гари и Сосьву, а также в Тавду. В каждом пункте назначения врачи СОКБ № 1 в течение недели будут консультировать и обследовать пациентов с сахарным диабетом, проведут для них "школы здоровья", сообщает департамент информационной политики региона.

Всего за 2022 год благодаря работе "выездной поликлиники", а также программе #ДоброВСело, реализуемой по нацпроекту "Здравоохранение", около тысячи жителей Свердловской области смогли получить консультации высококвалифицированных специалистов СОКБ № 1 по месту жительства.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в 2022 году число свердловчан, которые прошли профилактические обследования – диспансеризацию и профосмотры, увеличилось почти вдвое по сравнению с 2021 годом.