За сутки COVID-19 выявили у 437 свердловчан

Коронавирус подтвердили еще у 437 жителей Свердловской области. Один человек скончался, сообщает данные статистики федеральный оперативный штаб.
За сутки госпитализация никому из свердловчан не потребовалась. С больничных врачи выписали 152 пациента.
В регионах РФ за прошедшие 24 часа подтверждено 12 076 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечение в стационары направлены 639 человек, скончались 30 пациентов. Выздоровели 8 398 человек.
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