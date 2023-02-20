За сутки COVID-19 выявили у 437 свердловчан

За сутки в Свердловской области госпитализация пациентам с COVID-19 не потребовалась. Фото: Павел Ворожцов

Коронавирус подтвердили еще у 437 жителей Свердловской области. Один человек скончался, сообщает данные статистики федеральный оперативный штаб.

За сутки госпитализация никому из свердловчан не потребовалась. С больничных врачи выписали 152 пациента.

В регионах РФ за прошедшие 24 часа подтверждено 12 076 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечение в стационары направлены 639 человек, скончались 30 пациентов. Выздоровели 8 398 человек.