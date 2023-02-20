На Среднем Урале составлен рейтинг больниц

В число лидеров включены 11 медицинских учреждений Свердловской области. Фото: Галина Соловьева

Рейтинг медицинских организаций, наиболее качественно оказавших бесплатные услуги в 2022 году, составил Общественный совет при свердловском минздраве. В число лидеров вошли 11 учреждений Среднего Урала.

Всего участие в независимой оценке принимали 82 больницы Свердловской области, которые реализуют территориальную программу госгарантий по бесплатному оказанию гражданам медицинской помощи для достижения целевых показателей нацпроекта "Здравоохранение".

При подведении итогов использовались результаты интерактивного голосования жителей Свердловской области, которые могли выразить свое предпочтение на федеральном Портале независимой оценки. Также члены Общественного совета, волонтеры лично посетили больницы и оценили организацию доступной среды для маломобильных пациентов. При составлении рейтинга учитывались и сайты учреждений. Оценивалось их удобство для пациентов, сообщает департамент информационной политики региона.

"В 2022 году эпидситуация стабилизировалась, и это положительным образом сказалось как на охвате свердловских больниц независимой оценкой качества, так и на уровне удовлетворенности пациентов полученной медицинской помощью. Мы видим значительный рост этого показателя — значит, люди довольны. Это лучший стимул к дальнейшему развитию медучреждений", — подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Первое место в рейтинге заняла стоматологическая поликлиника Первоуральска.

"Спасибо за доверие, за высокую оценку работы нашего учреждения! Я горжусь работой коллег, мы будем и дальше стараться держать эту высокую планку, трудиться на благо первоуральцев", — сказал главный врач Первоуральской стоматологической поликлиники Игорь Соловьев.

Второе место разделили городская больница ЗАТО Свободный, а также учреждения в Екатеринбурге: детская ГБ № 8 , многопрофильный медцентр "Бонум", "Уральский институт кардиологии", детская городская поликлиника № 13.

Третье место досталось Верхнепышминской стоматологической поликлинике, детской городской больнице Первоуральска, екатеринбургской ДГКБ № 9, Областной детской клинической больнице и Свердловскому областному клиническому психоневрологическому госпиталю для ветеранов войн.

Напомним, в течение года в муниципалитетах Свердловской области для жителей запланированы консультации специалистов СОКБ № 1.