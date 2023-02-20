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20 февраля 2023, 19:38

В Свердловской области стало меньше заболевших ОРВИ

Измерение температуры тела

В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировано 38 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале снижается уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

За прошлую неделю в регионе зафиксировано 38 тысяч случаев ОРВИ. Это на 3,4% ниже показателей прошедшей недели с 6 по 12 февраля. Большую часть заболевших по-прежнему составляют дети — 57%.

В регионе выявлены вирусы SARS-CoV-2, гриппа В, риновирусы, сезонные коронавирусы и другие возбудители. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Первоуральске, Туринске, Североуральске, Богдановиче, Краснотурьинске, Сухом Логу.

Напомним, с 6 по 12 февраля в Свердловской области было зарегистрировано 40 тысяч случаев заражения ОРВИ. 

Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области стало меньше заболевших ОРВИ