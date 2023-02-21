Уральских фельдшеров обучают навыкам узких специалистов по уникальной образовательной программе

Более 300 свердловских фельдшеров приобрели навыки узких специалистов благодаря образовательной программе Свердловского областного медколледжа (СОМК). Развитие системы квалифицированных кадров для уральских медучреждений ведется для достижения целей нацпроекта "Здравоохранение" и региональной комплексной программы, разработанной по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Профессиональная переподготовка сотрудников первичного звена началась в 2020 году. За это время 330 фельдшеров научились оказывать помощь пациентам с хроническими кардиологическими, неврологическими, онкологическими и другими заболеваниями.
"Базовая подготовка по профилю "лечебное дело" позволяет фельдшеру оказывать широкий спектр терапевтических услуг: работать на скорой помощи, в фельдшерско-акушерском пункте или в кабинете неотложной помощи. Наша программа повышения квалификации позволяет закрывать потребности практического здравоохранения в некоторых узкоспециализированных кадрах", — пояснила директор СОМК Ирина Левина.
Уникальная образовательная программа позволит снизить потребность в узких специалистах, особенно в маленьких городах и сельской местности. В тех поликлиниках, где нет штатных кардиологов, лоров или онкологов, помощь пациентам без серьезных осложнений может оказать фельдшер, который имеет среднее специальное медицинское образование и прошедший углубленную подготовку.
Фельдшеров обучают навыкам наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. Также их учат оказывать неотложную помощь больным с сосудистыми патологиями кардиологического и неврологического профиля. Подготовку коллег проводят практикующие врачи и клиницисты, сообщает департамент информационной политики региона.
Стоит отметить, что это первый опыт подготовки специалистов под нужды практического здравоохранения в Уральском федеральном округе. Также по инициативе Евгения Куйвашева в 2022 году в СОМК впервые произведен целевой набор 280 студентов, которые после завершения учебы гарантированно вернутся в больницы области. На отделение "лечебное дело" зачислено 93 человека, 171 выпускник выбрал сестринское дело, остальные — акушерство, лабораторную диагностику и фармацию.
Ранее сообщалось о том, что в отдаленные больницы Среднего Урала привлекут врачей по программе Евгения Куйвашева.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».