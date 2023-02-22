В Полевском после капремонта открыли детскую поликлинику

В детской поликлинике разделили потоки пациентов. Фото: Павел Ворожцов

Капитальный ремонт провели в детской поликлинике Полевского. Сегодня учреждение, в котором начали работать с посетителями в формате "бережливых технологий", открыли в торжественной обстановке.

"Здесь светлое пространство, выдержанные цветовые решения, удобные места ожидания приема — все это создает комфортную атмосферу, которая так важна для маленьких пациентов и их родителей. "Бережливые технологии" помогают посетителям оперативно получить полную и актуальную информацию, найти нужный кабинет, а также сокращают время ожидания приема. Реализация государственных проектов по развитию здравоохранения повышает доступность и качество медицинской помощи уральцам и поднимает наши медучреждения на новый уровень", — отметила заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям регионального минздрава Любовь Малямова.

В поликлинике провели перепланировку первого этажа. Посетителей теперь встречает администратор, он помогает записаться на прием и узнать необходимую информацию. В "открытой" регистратуре установлены информаты и электронные табло, которые направляют к нужному специалисту. Также в здании разделены потоки пациентов, для заболевших малышей предусмотрен отдельный вход и кабинеты неотложной помощи, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"С помощью перепланировки мы значительно увеличили количество полезной площади. Благодаря этому появилась возможность организовать "открытую" регистратуру и полноценное отделение неотложной помощи. Такое решение обеспечит соблюдение санитарно-эпидемических норм и гарантирует безопасность здоровых пациентов, которые при плановом посещении больницы больше не будут пересекаться с заболевшими детьми", — рассказал главный врач Полевской ЦГБ Сергей Алферов.

В поликлинике организована работа 8 педиатрических участков. Участковые врачи обслуживают 9,3 тысячи детей, около 16 тысяч маленьких пациентов в год принимают узкие специалисты.

Отметим, все работы по капитальном ремонту в детской поликлинике Полевского профинансированы по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая утверждена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для реализации целей национального проекта "Здравоохранение".

Напомним, в Красноуфимской районной больнице появился мощный компьютерный томограф, предназначенный для эффективной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы.