Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
22 февраля 2023, 20:02

В Полевском после капремонта открыли детскую поликлинику

Поликлиника

В детской поликлинике разделили потоки пациентов. Фото: Павел Ворожцов

Капитальный ремонт провели в детской поликлинике Полевского. Сегодня учреждение, в котором начали работать с посетителями в формате "бережливых технологий", открыли в торжественной обстановке.

"Здесь светлое пространство, выдержанные цветовые решения, удобные места ожидания приема — все это создает комфортную атмосферу, которая так важна для маленьких пациентов и их родителей. "Бережливые технологии" помогают посетителям оперативно получить полную и актуальную информацию, найти нужный кабинет, а также сокращают время ожидания приема. Реализация государственных проектов по развитию здравоохранения повышает доступность и качество медицинской помощи уральцам и поднимает наши медучреждения на новый уровень", — отметила заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям регионального минздрава Любовь Малямова.

В поликлинике провели перепланировку первого этажа. Посетителей теперь встречает администратор, он помогает записаться на прием и узнать необходимую информацию. В "открытой" регистратуре установлены информаты и электронные табло, которые направляют к нужному специалисту. Также в здании разделены потоки пациентов, для заболевших малышей предусмотрен отдельный вход и кабинеты неотложной помощи, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

"С помощью перепланировки мы значительно увеличили количество полезной площади. Благодаря этому появилась возможность организовать "открытую" регистратуру и полноценное отделение неотложной помощи. Такое решение обеспечит соблюдение санитарно-эпидемических норм и гарантирует безопасность здоровых пациентов, которые при плановом посещении больницы больше не будут пересекаться с заболевшими детьми", — рассказал главный врач Полевской ЦГБ Сергей Алферов.

В поликлинике организована работа 8 педиатрических участков. Участковые врачи обслуживают 9,3 тысячи детей, около 16 тысяч маленьких пациентов в год принимают узкие специалисты. 

Отметим, все работы по капитальном ремонту в детской поликлинике Полевского профинансированы по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая утверждена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для реализации целей национального проекта "Здравоохранение".

Напомним, в Красноуфимской районной больнице появился мощный компьютерный томограф, предназначенный для эффективной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.02.2023, 20:02 / Общество
В Полевском после капремонта открыли детскую поликлинику
22.02.2023, 19:32 / Общество
Инициативу Евгения Куйвашева о расширении списка льготников на подключение к газу поддержали свердловские депутаты
22.02.2023, 19:15 / Общество
Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и всех уральцев с Днем защитника Отечества
22.02.2023, 18:57 / Политика
Совфед одобрил приостановку участия России в Договоре по сокращению наступательных вооружений
22.02.2023, 18:12 / Экономика
В свердловском Заксобрании поддержали инициативу Евгения Куйвашева о продлении налоговой льготы для Кольцово