Свердловские врачи оказали высокотехнологичную помощь пациентам из Макеевки

Пациентам из ДНР провели операции по замене тазобедренных суставов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Высокотехнологичную медицинскую помощь по замене тазобедренных суставов и послеоперационной реабилитации пациентам из Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) начали оказывать свердловские врачи.

Операции проводятся в областном госпитале ветеранов войн с начала 2023 года. Реабилитацию пациенты проходят в екатеринбургской Центральной городской клинической больнице № 3 (ЦГКБ № 3). Для каждого врачи разработали индивидуальные планы, которые помогли соотечественникам встать на ноги.

"Ежедневные занятия ЛФК, использование магнита, лазера, пневмомассажа, тренажеров. Все нагрузки медики тщательно дозировали и контролировали. Мы рады, что жителям ДНР удалось восстановить двигательную активность в кратчайшие сроки", — сказала заведующая отделением медицинской реабилитации ЦГКБ № 3 Наталья Махнева.

В течение многих лет жители Макеевки не могли получить высококвалифицированную медпомощь, так как населенный пункт находился в эпицентре боевых действий. Возможность поправить здоровье у гостей из ДНР появилась благодаря межведомственному взаимодействию и федеральному проекту "Укрепление общественного здоровья". На Урал привезли несколько десятков человек, которым были небходимы операции и восстановление. Пациенты получили высокотехнологичную помощь, она россиянам оказывается бесплатно по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Александр Нижельский нуждался в замене тазобедренного сустава. После аварии в 2021 году он перенес несколько операций в ДНР, но они не дали желаемого результата.

"Мой единственный шанс вернуть здоровье заключался в замене тазобедренного сустава. Прекрасные врачи свердловского госпиталя ветеранов войн предоставили такую возможность, а научиться снова ходить помогли специалисты отделения реабилитации. Особая благодарность инструктору по ЛФК Владимиру Буланкину: он занимался с каждым индивидуально, проработал все забитые мышцы, дал комплекс упражнений, который помог быстро восстановиться", — рассказал Александр Нижельский.

Игорь Умаров получил ранения в 2018 году, когда служил по контракту. БМП, в которой он находился, перевернулась из-за взрывной волны. Ему провели две операции, но после них мужчина был вынужден передвигаться с тростью и принимать обезболивающие препараты.

"Я очень благодарен уральским врачам. Наконец-то я хожу самостоятельно, чувствую себя полноценным человеком. В Екатеринбурге к нам очень хорошо относится весь медицинский персонал и помощь оказывают на высоком уровне", — отметил Игорь Умаров.

Вслед за первыми гостями в Екатеринбург уже прибыли новые пациенты из ДНР, которым уральские врачи готовы оказать помощь.

Напомним, в Свердловской области для медиков перинатального центра Макеевки организуют обучение.