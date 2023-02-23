В Свердловской области выявлено 420 новых случаев коронавируса

За сутки в Свердловской области не зафиксировано летальных исходов от коронавируса. Фото: Галина Соловьева

За сутки у 420 жителей Свердловской области подтвердили COVID-19. Госпитализирован 51 человек, сообщает новые данные статистики федеральный оперативный штаб.

Летальных исходов за сутки на Среднем Урале не зафиксировано, выздоровели 556 человек.

В регионах России за прошедшие 24 часа выявлен 14 721 случай коронавирусной инфекции. На лечение в стационары направлены 1 632 человека, 37 пациентов скончались, 15 028 выздоровели.