В Екатеринбурге стартовала программа тестирования на ВИЧ на рабочем месте

Предприятия могут оставить заявку на тестирование сотрудников на рабочем месте. Фото: Павел Ворожцов

Сотрудники екатеринбургских предприятий и организаций смогут на рабочем месте пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках профилактической программы. Ее реализацией занимается свердловский областной Центр СПИДа совместно с администрацией Екатеринбурга для достижения ключевых показателей национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

Первым предприятием, решившим провести экспресс-тестирование, стал детский игровой центр "Планета ИГРиК". 60 сотрудников послушали лекцию о профилактике ВИЧ-инфекции и сдали тест. Следующими участниками программы станут предприятия, оказывающие бытовые услуги в Екатеринбурге.

"Социально ответственный бизнес является помощником здравоохранения. Мы ждем заявки от предприятий Екатеринбурга и готовы вместе сохранять здоровье сотрудников и их семей", — отметила главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Любое предприятие Екатеринбурга может подать заявку на почту spid-prof@mis66.ru для проведения тестирования. Ожидается, что такой формой обследования в течение 2023 года будет охвачено более 20 тысяч свердловчан, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Медики указывают, что точность экспресс-тестов приближена к результатам лабораторных исследований. При проведении тестов используются одноразовые материалы, полученные результаты сообщаются лично человеку и не передаются третьим лицам.

По данным врачей, залогом успеха в борьбе с распространением ВИЧ является раннее выявление скрытых источников инфекции, своевременное лечение и информирование о профилактике заболевания. Отмечается, что с 2015 года в Свердловской области наблюдается тенденция к снижению количества новых случаев ВИЧ-инфекции.

Напомним, в 2022 году на Среднем Урале было обследовано 32,8% жителей, зафиксировано снижение первичной заболеваемости на 2,8% по сравнению с 2021 годом.