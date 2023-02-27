Детский психиатр напомнил родителям о необходимости уделять внимание ментальному здоровью детей

Депрессия может быть не только у взрослых, но и у детей. Фото: Полина Зиновьева

Под наблюдением специалистов филиала Свердловской областной клинической психиатрической больницы (СОКПБ) "Детство" в 2022 году находилось 12 тысяч детей. Детский врач-психиатр Светлана Хабарова ответила на вопросы родителей о поведенческих проблемах детей, их причинах и способах решения, сообщил департамент информационной политики региона.

Светлана Хабарова рассказала о том, что психические заболевания у подростков схожи с теми, которыми страдают взрослые. Это могут быть депрессия, тревога, расстройство пищевого поведения.

Врач также отметила, что с депрессией могут столкнуться не только дети подросткового возраста, но и дошкольники и младшие школьники. Иногда симптомы наблюдаются уже в 5‑6‑летнем возрасте. Это может быть нарушение сна, плохое поведение в школе и дома. Родителям кажется, что ребенок "перестает слушаться", а на самом деле у него депрессия.

Как пояснила Светлана Хабарова, одними из важнейших моментов, которые могут спровоцировать болезнь, являются насилие и травля. Большое значение имеет домашняя обстановка. Например, если родители ведут себя непоследовательно, сегодня разрешают то, что завтра запрещают, это ведет к эмоциональной нестабильности ребенка и может стать толчком для серьезного психического расстройства.

Врач напомнила родителям, что, если по своему поведению или развитию ребенок отличается от сверстников, его стоит привести на консультацию к специалистам. Ребенка дошкольного возраста нужно показать врачу, если малыш не предпринимает попыток говорить, плохо понимает речь, не реагирует на нее, не устанавливает зрительный контакт или сопротивляется тактильному контакту. Консультация специалиста также нужна, если ребенок имеет проблемы в школе, срывает уроки, дерется, с трудом выполняет домашние задания.

Родители подростков не должны игнорировать резкое изменение в поведении детей. Если ребенок был активным и веселым, а стал пассивным и безучастным — это нельзя списывать на сложности возраста. Также требуют незамедлительной реакции попытки школьника причинить себе вред и высказывания о суициде.

Светлана Хабарова заверила родителей, что информация о том, что ребенок наблюдается у психиатра, не передается по месту учебы или работы и не повлияет на его будущее. Большинство психических расстройств имеют обратимый характер, важно вовремя обратиться за помощью к специалистам.

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