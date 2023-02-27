На Среднем Урале за сутки коронавирус выявили у 152 человек

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 152 человек, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.
В больницы под наблюдение врачей направлено 17 свердловчан, 232 пациента выздоровели.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 9 580 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 786 человек, 30 пациентов скончались, 9 250 россиян выздоровели.
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