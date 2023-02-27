Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 февраля 2023, 13:32

На Среднем Урале за сутки коронавирус выявили у 152 человек

  Марина Сапожникова
Вакцинация против коронавируса

В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у 152 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 152 человек, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

В больницы под наблюдение врачей направлено 17 свердловчан, 232 пациента выздоровели. 

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 9 580 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 786 человек, 30 пациентов скончались, 9 250 россиян выздоровели.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.02.2023, 14:32 / Общество
Евгений Куйвашев направил Верхотурью 8,7 миллиона рублей на автобусы для пассажиров "Ласточек"
27.02.2023, 14:25 / Общество
Уральский пловец Александр Попов попал под санкции Украины
27.02.2023, 13:32 / Общество
На Среднем Урале за сутки коронавирус выявили у 152 человек
27.02.2023, 13:01 / Общество
Детский психиатр напомнил родителям о необходимости уделять внимание ментальному здоровью детей
27.02.2023, 12:43 / Общество
Свердловские госавтоинспекторы помогли доставить в больницу ребенка с травмой головы