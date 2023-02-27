Играйте на здоровье

Фото: Алексей Кунилов

Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка», расположенная в 20 километрах от Режа, по лечебному потенциалу конкурирует с такими знаменитыми курортами, как Белокуриха и Пятигорск. Гордость учреждения – естественные источники слаборадоно­вой сульфатно-гидрокарбонатной воды. С конца прошлого года после масштабного переоснащения «Липовка» встала в один ряд не только с российскими здравницами, но и с ведущими европейскими реабилитационными центрами. Корреспондент «ОГ» Ольга БЕЛОУСОВА выяснила, как пациентов ставят на ноги при помощи виртуальных очков, лазеров и подвижных платформ.

Как рассказала «ОГ» главный врач учреждения Ирена Базите, в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» больница получила более 200 единиц современного реабилитационного оборудования на сумму более 87 миллионов рублей. Специалисты прошли соответствующее обучение и уже вовсю работают с новой техникой.

– С таким оборудованием возможности нашей больницы стали практически неисчерпаемыми. Сегодня мы можем оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по реабилитации как взрослых, так и детей со всего региона, причем даже в самых сложных случаях, – отметила Ирена Базите. – Ежемесячно по системе обязательного медицинского страхования – то есть совершенно бесплатно – лечение в больнице проходят порядка 150–180 пациентов.

Компьютерные «игры» с пользой для здоровья

Кабинет биомеханики на первый взгляд очень похож на клуб виртуальной реальности. Пациентка сидит на диване в шлеме виртуальной реальности, на ногах у нее – специальные пневмоманжеты, которые имитируют процесс ходьбы. После нарушения мозгового кровообращения женщина потеряла возможность ходить, но прямо сейчас прогуливается вокруг живописного озера, любуясь пейзажем. Врач спрашивает у путешественницы, что она видит справа, а что – слева, сколько лягушек попалось ей на пути и может ли она обойти валун, возникший прямо перед ней. За пять минут, оставаясь на месте, пациентка успевает сделать около 20 шагов.

Прогулка по виртуальным мирам помогает пациенту, не вставая с дивана, «вспомнить», каково это – ходить. Фото: Алексей Кунилов

– Это аппаратно-программный комплекс на основе технологий виртуальной реальности и биологической обратной связи. Он используется для восстановления двигательной активности у пациентов, перенесших инсульты, черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника, пациентов с болезнью Альцгеймера, – объясняет Людмила Насонова, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. – Во время занятия происходит стимуляция мозговой активности, восстановление двигательных и когнитивных функций. Человек сначала в виртуальной, а затем в обыденной жизни «привыкает» к вертикальному положению, тренирует равновесие, учится ориентироваться в пространстве и времени.

Комплекс включает несколько маршрутов длительностью от 5 до 15 минут. В зависимости от поставленной задачи пациенты «путешествуют» по живописным местам, оказываются в сердце города или в квартире, где выполняют мелкие бытовые функции. Процесс реабилитации превращается в увлекательную игру. И, как говорит Людмила Насонова, пациенты с восторгом геймеров радуются даже крошечным «игровым» успехам: для них это возможность быстрее вернуться к привычной жизни.

Есть обратная связь!

Современным оборудованием оснастили и другие кабинеты и залы больницы. Впервые в учреждении появились тренажеры с так называемой биологической обратной связью. Это устройства со специальными датчиками, которые в режиме реального времени тестируют силу, стабильность, координацию и равновесие человека и в зависимости от его состояния подбирают ему подходящую систему тренировок. Во время занятия на мониторе видно, как в этот момент работают мышцы пациента, действует вестибулярный аппарат, реагирует нервная система.

Фото: Алексей Кунилов

Занятия также проходят в игровой форме. Например, на подвижных платформах пациент может почувствовать себя водителем автомобиля, капитаном корабля во время качки, боксером или лыжником на горном склоне. По мере продвижения задачи усложняются. Это, как говорят сотрудники «Липовки», помогает улучшать эмоциональный фон пациентов и мотивировать их.

Как рассказал инструктор-методист Анатолий Обухов, такие тренажеры широко используются при множестве заболеваний и травм костно-мышечной системы. Особенно полюбились они спортсменам. Среди них – екатеринбуржец Станислав, который приехал в «Липовку», чтобы пройти курс реабилитации после травмы коленного сустава и под руководством Анатолия Обухова занялся безопасным и полезным для здоровья «сноубордом».

Почти как у космонавтов

Также больница получила другое оборудование, которое используется для восстановления после травм и замены суставов, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, после коронавируса и так далее. Это аппараты ударно-волновой терапии, тренажеры для пассивной разработки суставов, подвесные системы для восстановления двигательных функций, которые внешне очень напоминают тренажеры для подготовки космонавтов и, по отзывам пациентов, помогают восстановить здоровье «с космической скоростью».

Фото: Алексей Кунилов

Всего в прошлом году в рамках федерального проекта высокотехнологичным оборудованием для реабилитации пациентов оснастили шесть специализированных медучреждений Свердловской области. В этом году новое оборудование появится еще в шести медицинских организациях Свердловской области. Это центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина», областные специализированные центры медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» и «Санаторий Руш», городские больницы в Каменске-Уральском, Асбесте и центральная городская больница № 23 в Екатеринбурге. На эти цели будет выделено почти 360 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

О больнице Больница «Липовка» располагается в 20 километрах от города Реж. Первый деревянный корпус на 10 мест и отделение на четыре ванны построили в 1953 году на берегу речки Липовки на том месте, где в 1912–1914 годах геологические экспедиции под руководством учёного Александра Ферсмана нашли источники радоновых вод.Сегодня «Липовка» располагает двумя современными спальными корпусами, четырьмя летними коттеджами и бальнеологическим корпусом европейского уровня. В больнице есть лечебный бассейн, две сауны, актовый зал на 150 мест, библиотека, четыре зала кинезиотерапии с ультрасовременным оборудованием и многое другое. Здесь могут одновременно жить и лечиться 200 человек. По системе ОМС пациентов направляют на реабилитацию после стационарного либо после амбулаторного лечения – это может сделать участковый терапевт.

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Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов